publié le 20/04/2017 à 17:58

Alain Delon ne fait partie des millions d'électeurs français indécis. Soutien de Nicolas Sarkozy lors des deux dernières élections présidentielles, puis après avoir rallié Alain Juppé durant la primaire de la droite, l'acteur a décidé de voter pour François Fillon dimanche 23 avril. "Il ira, à n'en pas douter, jusqu'à la victoire", écrit-il dans une lettre ouverte publiée dans Le Figaro à trois jours du scrutin.



"François Fillon, dont j'admire le courage, l'expérience et la volonté sans faille en toutes circonstances, n'a selon moi, pas de rival. Je le dis en homme libre, en homme d'honneur et de fidélité aux valeurs et aux principes qui m'ont toujours guidé, ceux à donner et à transmettre d'urgence !", poursuit Alain Delon.

Le comédien de 81 ans s'en réfère également au général de Gaulle, à qui il voue une "admiration sans faille". "C'est l'essentiel raison de ces quelques lignes, écrites, spontanément, comme une impérieuse nécessité", dit-il, espérant que "notre France fasse le bon choix".