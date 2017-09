Réforme du Code du travail : "On touche à une vache sacrée"

publié le 03/09/2017 à 20:38

Elle s'annonçait très controversée, et pourtant, la réforme du Code du travail n'a pas été mal accueillie dans le milieu politique. À droite, Xavier Bertrand appelle Les Républicains à voter pour, tandis qu'à gauche, le porte-parole des députés Nouvelle gauche, Boris Vallaud, a annoncé qu'il ne participerait pas aux manifestations contre les ordonnances réformant le Code du travail.



Invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, la ministre du Travail Muriel Pénicaud est venue défendre sa réforme ce dimanche 3 septembre. Et ce qui a étonné, c'est "son optimisme". "Ce n'est pas dit comme ça aussi clairement, pour ne pas démontrer une certaine arrogance auprès des syndicats, mais on sent bien que l'humeur est plutôt légère au gouvernement, et elle l'a très bien dit : c'est quasiment fait. On a l'impression que cette loi devrait passer comme une lettre à la poste", explique Benjamin Sportouch, qui a mené l'entretien.

Pour Olivier Mazerolle, "frappé par la sérénité de Muriel Pénicaud", on assiste à un "changement d'ambiance depuis l'interview d'Emmanuel Macron", donnée au Point. "Subitement il dit des choses, il assène des mesures pas forcément populaires mais qui tiennent compte de ce qu'il a dit dans la campagne". "Ils donnent l'impression tous les deux de croire qu'ils détiennent la clé de l'efficacité. C'est mieux pour la réussite éventuelle que de se préoccuper des sondages et de la popularité", poursuit la signature de RTL.

Peut-être que l'opposition ne viendra pas de là où on l'attend Christophe Jakubyszyn Partager la citation





Attention en revanche à ne pas se réjouir trop tôt. "Est-ce que l'accueil relativement consensuel et positif donné à la loi dans le milieu politique au sens large est le reflet de ce que pensent les Français ? Il peut y avoir une cristallisation", indique Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. "On touche à une vache sacrée", rappelle Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de TF1. "L'idée du gouvernement, c'est qu'en facilitant les licenciements, vous facilitez l'embauche mais cela ne vient que dans un second temps". Pour le journaliste, "nous ne sommes pas à l'abri d'une coalition de mécontents : les lycéens quand ils rentreront à l'école, les étudiants après leur rentrée à l'université... Peut-être que l'opposition ne viendra pas de là où on l'attend", conclut-il.