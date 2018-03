Emmanuel Macron prévoit une "feuille de route" pour refonder l'Union européenne

publié le 16/03/2018 à 20:51

"Une feuille de route claire et ambitieuse d'ici juin". C'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron pour refonder l'Union européenne vendredi 16 mars. Le Président recevait à l'Élysée Angela Merkel, tout juste réélue à la tête de l'Allemagne.



"S'ouvre aujourd'hui une étape importante, où nous aurons beaucoup à faire sur les décisions de court terme et dessiner des perspectives de moyen et long terme pour notre Europe, plus indispensable encore qu'il y a quelques mois", a déclaré le président français avant de s'entretenir avec la chancelière allemande. Emmanuel Macron a également insisté sur "la responsabilité extrêmement importante" à laquelle font face Paris et Berlin "alors même que les tensions internationales ne cessent de croître".



"J'ai la volonté d'y arriver et je crois que nous le pouvons", a ajouté Angela Merkel. "Il est plus nécessaire que jamais que l'Europe agisse de façon unie dans une situation géopolitique dans laquelle le multilatéralisme est sous pression."

"Alliés" contre la Russie

Les deux dirigeants ont cité l'affaire de l'empoisonnement d'un ex-espion en Grande-Bretagne, réitérant la "solidarité des alliés" avec Londres. "Nous condamnons cette ingérence russe car tout porte à croire que c'est bien la Russie qui a conduit ces tentatives d'assassinat", a souligné Emmanuel Macron.

Félicitant Mme Merkel pour la formation de son nouveau gouvernement, M. Macron a ajouté que "pendant de longues années", l'Europe avait "attendu que le couple franco-allemande avance et propose. Nous y sommes prêts. C'est donc cette étape qui est devant vous".



"Il est indispensable que nous puissions ensemble construire cette ambition nouvelle. C'est cela notre tache d'ici au mois de juin sur l'union économique et monétaire, sur la politique migratoire, la politique de défense, la culture, sur la politique éducative. Nous proposerons une feuille et nous y mettrons l'énergie requise", a-t-il ajouté.



L'un des objectifs de l'entretien à l'Elysée est de préparer le prochain sommet de l'Union européenne, jeudi et vendredi prochains à Bruxelles.