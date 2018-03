Allemagne : Angela Merkel réélue chancelière pour un 4e mandat

et AFP

publié le 14/03/2018 à 10:32

Après plusieurs mois de crise politique en Allemagne, Angela Merkel a finalement été réélue chancelière mercredi 14 mars. 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret, soit 9 de plus que la majorité requise, mais 35 de moins que sa majorité théorique de 399 élus conservateurs et sociaux-démocrates.



Angela Merkel a remporté ses quatrièmes législatives de rang le 24 septembre 2017. Mais elle a aussi enregistré un score historiquement bas, quand l'extrême droite a réalisé une percée historique. Du jamais vu dans l'histoire allemande d'après-guerre, qui s'est empêtrée dans un imbroglio de près de six mois avant de finalement arracher en mars 2018 la reconduction de sa coalition mal-aimée avec les sociaux-démocrates.

Angela Merkel devra diriger un pays bouleversé par l'essor historique de l'extrême droite, le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) étant depuis les législatives la première force d'opposition du pays avec 92 députés. Ce mouvement a su capitaliser sur les déçus du centrisme de la chancelière et ceux outrés par sa décision en 2015 d'accueillir des centaines de milliers de demandeurs d'asile.