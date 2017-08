Code du travail : Emmanuel Macron est-il en train de s'aliéner la gauche ?

publié le 22/08/2017 à 21:03

Le gouvernement rentre dans le dur avec la réforme du code du travail cette semaine. Plusieurs rounds de concertation ont déjà permis aux organisations syndicales et patronales d'avoir une idée plus précise de certains aspects des futures ordonnances. Avec les rencontres de cette semaine, elles espèrent en savoir un peu plus, même si le ministère ne comptait leur communiquer que les "points arbitrés".



Patronat et syndicats prennent connaissance en ce moment des ordonnances qui vont délimiter notamment les indemnités prud'homales et la négociation en entreprise. Après les polémiques de l'été sur la baisse des aides personnalisées au logement et la hausse de la CSG avec l'effort demandé aux retraités, le gouvernement se prépare maintenant à connaître une rentrée sociale tumultueuse.



Après avoir été longtemps silencieux, François Hollande est sorti de sa retraite en marge du festival d'Angoulême ce mardi 22 août pour adresser un avertissement à son successeur : "Il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. Ce qu'il faut, c'est conforté le mouvement qui est engagé avec l'investissement, la consommation, le pouvoir d'achat et éviter toutes décisions qui viendraient contrarier ce mouvement qui est engagé"



On refait le monde avec :

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Alexandre Malafaye, président fondateur du Think tank Synopia

- Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix