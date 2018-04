publié le 16/04/2018 à 19:41

Dimanche 15 avril, Emmanuel Macron s'est prêté à 2h40 d'une interview musclée. Il avait visiblement très envie d'un match-exhibition. Il y avait eu la séquence pédagogique avec Jean-Pierre Pernaut. Là, il avait envie d'une séquence confrontation avec Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin. On peut dire que de ce point de vue, il a été largement servi. Il a été servi parce qu'il a eu affaire à deux adversaires résolus, combatifs, agressifs même, parfaitement pertinents, délibérément impertinents.



Edwy Plenel s'exprimait comme une sorte d'idéologue-procureur, cherchant à le contrer et Jean-Jacques Bourdin parlait comme le tribun du peuple, cherchant à le coincer. Il a pris ce risque sûrement parce qu'il a voulu montrer sa combativité et sa connaissance des dossiers face à des adversaires connus pour être particulièrement pugnaces.

Il a voulu aussi, sans doute, montrer qu'avec lui, tout était toujours différent dans tous les domaines, y compris celui de la communication. Il a peut-être aussi voulu montrer par contraste sa jeunesse face à deux vétérans particulièrement redoutables. Il a pris un risque et finalement il s'en est bien tiré.