publié le 16/04/2018 à 12:13

Que pensent Alain Duhamel, Elizabeth Martichoux, Alba Ventura et Eric Zemmour de l'interview d'Emmanuel Macron par Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin ? Sur la forme, tous s'accordent pour dire que c'était intéressant et que l'exercice était inédit.



Pour Alain Duhamel, ce "match" était "ni inintéressant ni inutile". Même son de cloche pour Elizabeth Martichoux qui estime que les interviews du jeudi 12 avril et celle du 15 étaient "très complémentaires". Elle estime par ailleurs que la forme étant "nouvelle", l'interview était "profondément macronienne". Eric Zemmour y a vu, lui, "une vraie bataille idéologique". Alba Ventura regrette néanmoins que l'entretien ne se soit pas davantage adressé aux Français. Elle l'affirme, "si j'avais été téléspectateur, j'aurais zappé".



Toutefois, les journalistes s'interrogent sur l'ordre des thèmes abordés, un ordre "saugrenu" pour Duhamel, qui estime que "le plus intéressant est arrivé à 22h". Alba Ventura, elle, se demande "si ce n'était pas un calcul de la part de Macron", soulignant que le sujet de la SNCF avait été relégué très loin dans l'émission.



Sur le fond, Alain Duhamel a trouvé le président "franchement convainquant" quand il s'est exprimé sur les frappes en Syrie, sentiment partagé par Alba Ventura. En revanche, concernant la SNCF, Elizabeth Martichoux estime qu'"il n'a rien dit de neuf" puisque Édouard Philippe avait déjà sous-entendu que l'État reprendrait la dette. Ainsi, elle l'assure, "sur le fond c'était stérile".