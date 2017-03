Gérard Collomb attaque les programmes économiques de Le Pen et Hamon

publié le 05/03/2017 à 14:32

Soutien indéfectible d'Emmanuel Macron, le sénateur-maire (PS) de Lyon, Gérard Collomb, a taclé avec forces vigueur et ironie ce dimanche 5 mars les programmes économiques de Benoît Hamon et Marine Le Pen, deux des principaux adversaires du candidat d'"En Marche !" dans la campagne présidentielle. Benoît Hamon "n'est pas totalement dans l'économie réelle. Peut-être une économie sympathique qui pourrait, dans les siècles futurs, être une belle utopie", a ironisé Gérard Collomb, invité du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce 5 mars.



Pas mieux pour Marine Le Pen. "Sur le plan économique, la sortie de l'euro se traduirait par la faillite pour beaucoup de Français", prévoit le sénateur-marie de Lyon, qui en profite pour valoriser, à la lumière de ce projet de sortie de l'euro, le programme économique de son candidat. "Emmanuel Macron ne dit pas 'il faut laisser la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, il dit 'c'est un phénomène irréversible, il faut en tenir compte et trouver de nouvelles régulations".

Face à l'"utopie" de l'économie Hamon et à "l'ère de l'État-Nation" à laquelle semble lui faire penser celle de Marine Le Pen, Gérard Collomb place Emmanuel Macron "dans un cadre mondial". "C'est le seul qui affirme que l'Europe est le mieux pour nous", insiste-t-il, rappelant l'ambition hautement européenne du candidat d'"En Marche !".