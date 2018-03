Élisabeth Borne au "Grand Jury" : un "exercice de langue de bois parfait"

publié le 04/03/2018 à 19:38

Elle avait pour mission de défendre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ce dimanche 4 mars, la ministre des Transports Élisabeth Borne a-t-elle réussi son pari ?



Pour Christophe Jakubyszyn, éditorialiste politique sur TF1 et LCI, la ministre a réalisé un "exercice de langue de bois assez parfait". "Elle marche sur des œufs parce qu'elle sait aussi que le front syndical n'est pas si uni que cela", poursuit le journaliste. "Elle essaye au maximum de ménager les cheminots et les syndicats qui ont bien compris que la concurrence serait là quoi qu'il arrive, et qu'il valait mieux se préparer à la concurrence de compagnies privées étrangères, plutôt que de tout bloquer comme le souhaite la CGT ou SUD Rail", a-t-il expliqué.

Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, a lui été surpris de ne pas voir Élisabeth Borne "installer un rapport de force". "Ce n'est pas une femme politique, c'est une ingénieure et ancienne préfète : elle a une feuille de route et n'en démord pas", a-t-il analysé.

Pour Benjamin Sportouch, rédacteur en chef adjoint du service politique de RTL, l'atout majeur du gouvernement dans cette bataille, "c'est l'opinion, favorable à cette réforme". "Quand on demande à la ministre si elle compte surfer sur les dysfonctionnements récents connus à la SNCF, comme les pannes à Montparnasse elle dit non mais on sent bien que la réponse est ailleurs", affirme le journaliste. "Il y a une insatisfaction des Français vis-à-vis de la SNCF, et le gouvernement se dit : 'C'est le moment ou jamais'", conclut-il.