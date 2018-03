Élisabeth Borne est l'invitée du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

publié le 01/03/2018 à 12:31

Élisabeth Borne va devoir mener la réforme de la SNCF face à des syndicats de cheminots "gonflés à bloc". Ces derniers sont vent debout face à la volonté du gouvernement de recourir aux ordonnances pour faire adopter, "avant l'été", une réforme prévoyant, entre autres, la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues.



Les centrales, CGT en tête, se donnent deux semaines pour convaincre le gouvernement d'amender son projet, tout en brandissant la menace d'une grève dure. Soit cette concertation "sera un dialogue" sur le projet présenté lundi 26 février par le Premier ministre Édouard Philippe, soit ce sera "un monologue" et "là, les cheminots se fâcheront", a averti le leader de la CGT, Philippe Martinez.

La ministre chargée des Transports parviendra-t-elle à trouver les mots justes face aux syndicats ? "Il va y avoir deux mois de concertation et trois mois de débat parlementaire", a-t-elle rappelé. Et de poursuivre : "Les deux vont avancer parallèlement, et (...) à chaque fois que la concertation aura permis d'avancer sur un sujet, alors on mettra dans la loi les dispositions à la place des ordonnances."

Élisabeth Borne voit trois thèmes dont débattre : les conditions de l'ouverture à la concurrence - dont le calendrier et les garanties à apporter aux cheminots en cas de transfert à un concurrent -, l'organisation de la SNCF et le calendrier de l'arrêt du recrutement au statut de cheminot.



"On fait cette réforme pour un meilleur service ferroviaire parce qu'on a tous besoin d'un service public performant, (...) pour avoir une SNCF plus efficace, moins cloisonnée, qui ait tous les atouts dans un secteur qui va s'ouvrir à la concurrence, et (...) pour avoir des cheminots bien préparés, bien formés aux métiers de demain", a-t-elle dit.



