04/03/2018

La limitation de la vitesse à 80 kilomètres/heure sur les routes secondaires fait débat. Les présidents de 28 départements, en majorité ruraux, demandent au gouvernement de renoncer à abaisser la vitesse, proposant plutôt du "cas par cas" notamment sur les axes accidentogènes. "Les habitants des territoires ruraux sont directement impactés par cette mesure, la voiture constituant souvent le seul moyen de transport de proximité", soulignent ces élus dans une lettre ouverte à Édouard Philippe et transmise à l'AFP vendredi 2 mars.



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Élisabeth Borne a rappelé que cette mesure, annoncée par le chef du gouvernement, avait pour but de "sauver des vies". La ministre en charge des Transports indique "cette mesure s'applique uniquement sur les routes bidirectionnelles (...) on a prévu une évaluation en 2020 sur cette mesure et ce sera l'occasion d'en reparler avec les élus". Elle reconnaît qu'il est nécessaire "d'entendre les élus et leurs messages, qui ont l'impression qu'il y a des fractures territoriales".

Quel sera le coût du remplacement de tous les panneaux de signalisation indiquant 90 par 80 ? "C'est 2, 3 millions d'euros, et c'est pris en charge par l'état", a répondu Élisabeth Borne.