publié le 04/03/2018 à 14:13

Le pays sera-t-il bloqué comme en 1995, avec la grève des syndicats pour contrer la réforme de la SNCF ? Élisabeth Borne, invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ,assure que "l'objectif, c'est évidemment pas le blocage, on est dans la concertation. Évidemment, s'il doit y avoir une grève, on prendra toutes les dispositions pour minimiser l'impact sur les usagers (...) On se préoccupera en cas de grève d'assurer le meilleur service".



La ministre en charge des Transports a indiqué que "cette réforme est menée par le gouvernement" et qu'il a été "demandé à l'entreprise de préparer un nouveau projet". "On fait cette réforme parce que le transport ferroviaire, c'est très important pour nous tous. Il y a 4 millions de Français qui prennent le train tous les jours. La qualité de service n'est pas au niveau attendu", ajoute-t-elle.



Y aura-t-il un service minimum ? Élisabeth Borne élude la question et préfère rappeler que le gouvernement, qui aura recours aux ordonnances pour réformer la SNCF, a "démarré une concertation deux mois". Il y a quatre thèmes : améliorer le service public - on démarrera la discussion demain, l'ouverture à la concurrence, on va en parler à partir de jeudi prochain, l'organisation de la SNCF, ce sera à partir du 15 mars et la modernisation sociale du secteur, à partir du 30 mars".