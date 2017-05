publié le 07/05/2017 à 20:45

Un soulagement pour les pro-Union européenne. Les Français ont choisi d'élire Emmanuel Macron à la tête du pays dimanche 7 mai 2017, face à Marine Le Pen. Les réactions à l'étranger n'ont pas tardé à se faire entendre, à commencer par celle de l'allier européen historique de la France : l'Allemagne. C'est le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, qui a salué la victoire de l'ancien ministre de l'Économie et prochain locataire de l'Élysée.



"La France a été, elle est et reste au centre et au cœur de l'Europe", après le succès du candidat centriste face à sa rivale du Front national Marine Le Pen, a déclaré le responsable social-démocrate sur son compte twitter. Le porte-parole d'Angela Merkel, chancelière allemande, a également estimé que la victoire d'Emmanuel Macron "est une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande".

Le candidat d'"En Marche !" a été élu avec 65,5% des suffrages estimés selon les premières estimations de Kantar Sofres-OnePoint. Quant à Marine Le Pen, elle enregistre 34,5% des voix et n'a donc toujours pas réussi à briser le plafond de verre qui semble planer sur le Front national à chaque élection nationale.





