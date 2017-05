publié le 07/05/2017 à 20:30

Les électeurs guyanais ont été plus nombreux à faire le déplacement lors de ce second tour de l'élection présidentielle, opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Le taux de participation s'établit à 41,77% selon les chiffres définitifs, contre 34,35% pour le 1er tour. Le 23 avril dernier, ils avaient d'ailleurs placé en tête Jean-Luc Mélenchon avec 24,72% des voix, suivi de Marine Le Pen avec 24,29%. Arrivé troisième, Emmanuel Macron avait recueilli 18,75% des suffrages exprimés. Alors pour qui les Guyanais ont-ils voté lors de ce second tour ?



Emmanuel Macron : 64,89%

Marine Le Pen : 35,11%

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2012, François Hollande était arrivé en tête au 1er tour, avec 42,61% des voix. Le président sortant Nicolas Sarkozy était quant à lui arrivé deuxième avec 27,19%. Même tendance au second tour puisque le socialiste l'avait emporté largement avec 62,05%, contre 37,95% pour son adversaire de droite.



La Guyane, où un accord de sortie de crise vient d'être signé entre les acteurs du mouvement social qui agitait le pays depuis la fin du mois de mars et l'État français, se partage entre trois tendances politiques. Tout d'abord la droite loyaliste, représentée par Les Républicains, et la gauche loyaliste, incarnée quant à elle par le Parti socialiste guyanais, les forces démocratiques de Guyane, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Enfin, l'extrême gauche indépendantiste est représentée par le Mouvement de décolonisation et d'émancipation et le Walwari, parti fondé en 1993 par Christiane Taubira et Roland Delannon.