et Loïc Farge

publié le 24/04/2017 à 08:08

Emmanuel Macron - Marine Le Pen. Ce sera donc l'affiche du deuxième tour de la présidentielle. Un résultat totalement inédit. Ce qui s'est passé dimanche 23 avril est historique à tout point de vue. Vous avez un jeune homme de 39 ans jamais ému qui se qualifie en arrivant premier, deux partis qui explosent en vol, une extrême droite puissante et une extrême gauche qui n'a jamais été aussi haute. Du jamais vu.



La terre politique a tremblé en France, même si dans les sondages ce duel était souvent annoncé. Les Français ont refermé avec fracas la page de la Ve République classique. Il ont envoyé balader ce système qui partage le pouvoir depuis soixante ans. La droite a été balayée ; les socialistes ont été laminés. Rappelons que les deux grands partis traditionnels faisaient en 2012 45% des voix environ. Ils n'en font plus que 26%. Il y a eu double ration de 21 avril : un 21 avril à l'envers et un 21 avril à l'endroit.