publié le 23/04/2017 à 23:05

Ce dimanche 23 avril, des millions d'électeurs Français se sont donnés rendez-vous dans les bureaux de vote. Et si l'organisation était de mise, certains couacs et anomalies sont parfois venus perturber le vote de certains électeurs.



Dans le village d'Annonay en Ardèche, la salle des fêtes ou était installé le bureau de vote, a été plongée dans le noir, en tout début d'après-midi, privée d'électricité, à cause d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à quelques mètres de là. Le journal le Dauphiné a rapporté que "la situation posait quelques problèmes pour les manipulations informatiques (procurations). Sans compter qu'il y fait sombre. Un dispositif d'alimentation de secours devrait être mis en place. Sinon il restera les bougies, les allumettes ou les briquets". Le courant a pu être rétabli au bout d'une heure.

La tension est palpable après l'attaque qui a tué un policier sur les Champs-Élysées jeudi dernier. À Hagueneau, dans le Bas-Rhin, une alerte a été lancée dans la matinée à cause d'un objet suspect, qui n'était autre ... qu'une glacière. Des passants avaient en effet cru voir des fils électriques qui dépassaient. Après un passage des démineurs, le doute a été levé.

#Haguenau les démineurs sont repartis, le périmètre de sécurité a été levé près du bureau de vote Bellevue #dnainfos pic.twitter.com/LcjKuISr8Q — Jean-Marc Jankowski (@DNAJanko) 23 avril 2017

Visiblement, les files d'attente au sein des bureaux de vote n'ont pas été du goût de ce chien qui accompagnait son maître voter dans le 18e arrondissement de Paris. L'animal s'est mis à animer la rue de ses "hurlements déchirants", comme l'a décrit un internaute.

Bureau de vote Paris XVIII, cet accompagnant d'un électeur perd patience et pousse quelques hurlements déchirants. #CestLong pic.twitter.com/CajYmGw4U5 — Etienne Baldit (@EtienneBaldit) 23 avril 2017

Dans certains bureaux parisiens, les électeurs ont eu la drôle de surprise de trouver un bulletin déjà glissé dans l'enveloppe. Tantôt celui de François Fillon, parfois celui d'Emmanuel Macron. Une surprise étrange alors ces enveloppes sont censées être préparées avec le plus grand soin par les fonctionnaires responsables du bon déroulement de l'élection.

Viens de voter dans ce bureau du 15e. Arrive ds l'isoloir.Découvre ac stupeur qu'un bulletin Fillon est déjà glissé dans mon enveloppe (1/2) pic.twitter.com/lYKfOYa3SA — Julien Nény (@JulienNeny) 23 avril 2017