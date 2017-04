publié le 23/04/2017 à 13:21

Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle, a voté dimanche 23 avril peu avant 10 heures du matin à Trappes, commune des Yvelines dont il est conseiller municipal.



Le candidat, costume gris, chemise bleue et cravate bleue, a salué plusieurs citoyens et assesseurs du bureau de vote n°1 de l'hôtel de ville, avant de prendre un bulletin de chaque candidat et d'entrer dans l'isoloir.

Il a ensuite donné une accolade au maire socialiste de la ville, Guy Malandain, avant de glisser son bulletin dans l'urne. Interrogé par des journalistes à sa sortie du bureau de vote, le candidat socialiste s'est dit "serein".

"Quand on a fait une bonne campagne comme on l'a faite, il ne faut pas avoir de regrets", a-t-il ajouté.

La campagne du socialiste a été difficile, marquée par l'ascension de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, la résistance du vote Fillon et un duo de tête inchangé avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Derrière ce quatuor de tête, Benoît Hamon était à 7% dans les derniers sondages. Il devançait tout de même Nicolas Dupont-Aignan, stable à 4% d'intentions de vote. Suivaient Philippe Poutou (1,5%, -0,5 point), Jean Lassalle (1%, +0,5 point), François Asselineau (1%, +0,5 point), Nathalie Arthaud (stable à 0,5 point) et Jacques Cheminade, sous la barre des 0,5% d'intentions de vote.