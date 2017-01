INVITÉE RTL - La ministre du Travail a répondu à Anne Hidalgo, qui a estimé dans une interview diffusée jeudi 22 janvier par "Le Monde" que le quinquennat de François Hollande avait été un "grand gâchis".

par Benjamin Sportouch , Marie de Fournas publié le 12/01/2017 à 09:05

Dans une interview à paraître dans le journal Le Monde ce jeudi 12 janvier, Anne Hidalgo affirme que le quinquennat de François Hollande a été "un grand gâchis". Selon la maire de Paris, les grands responsables sont François Hollande, Emmanuel Macron, mais aussi Manuel Valls. Une déclaration à laquelle la ministre du Travail n'a pas manqué de réagir vivement.



"Je ne me souviens pas que ce quinquennat soit un gros gâchis, lance-t-elle. Je trouve ça particulièrement excessif". Myriam El Khomri est revenu pour justifier ses propos, sur la mise en place de la prime d'activité et la garantie jeune. "Anne Hidalgo, dans ses vœux, la semaine dernière, disait 'la ville de Paris va accompagner la mise en œuvre de la garantie jeune'", met-elle en avant afin de contredire la maire.



La ministre du Travail a conclu par une petite leçon de morale en conseillant à Anne Hidalgo d'"avoir un peu de nuance" et de "regarder la réalité de ce qui est mis en œuvre".