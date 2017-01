Après la fermeture des quais de Seine en septembre dernier, la maire de Paris prévoit la mise en place d'un tram-bus dans le centre-ville.

Une vue du Pont de l'Alma à Paris Crédits : Reichen et Robert Associés | Date : voir la galerie

par Arnaud Tousch , Emeline Le Naour publié le 09/01/2017 à 07:09

Les nouveaux aménagements de la capitale voulus par Anne Hidalgo vont ravir les uns et faire grincer des dents les autres. Car ce sont des axes majeurs qui traversent la capitale que la maire de Paris entend modifier. Tout d'abord, en installant un tram-bus qui reliera le centre-ville et l'Est parisien dès septembre 2018. La rue de Rivoli, qui longe le jardin des Tuileries, sera également entièrement repensée avec des pistes cyclables à double sens. Un dispositif, qui laissera donc moins de place aux voitures dans la capitale mais qui est totalement assumé par la mairie.



"Il s'agit de remettre la voiture à sa place en rationalisant l'espace urbain et en laissant plus de place à des modes de transports moins polluants comme le vélo, les transports publics et aussi les plus efficaces", explique Christophe Najdovski, adjoint d'Anne Hidalgo. Après la fermeture des quais de Seine en septembre dernier, cette nouvelle transformation provoque la colère des opposants au projet comme le maire du 1er arrondissement : "Il n'y a aucune discussion ni concertation avec Anne Hidalgo. Cette méthode est exécrable", s'indigne Jean-François Legaret. Malgré les critiques, l'édile compte bien mener à bien la métamorphose de la ville Lumières et souhaite même aller plus loin, notamment en piétonisant le centre-ville de la capitale.