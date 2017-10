Édouard Philippe et Alain Juppé à Bordeaux, une première depuis mai

publié le 20/10/2017 à 06:30

Proche d'Alain Juppé et premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe n'est plus le bienvenu au sein des Républicains et doit clarifier sa position vis-à-vis de son parti. Malgré cette situation tendue, le chef du gouvernement semble avoir gardé des relations cordiales avec l'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre.



En effet, quelques instants après la fin de sa participation à L'Émission Politique , le maire de Bordeaux avait tweeté : "Belle émission d'Édouard Philippe, combatif, courageux, ouvert". Quelques mois plus tôt, le Premier ministre rendait hommage à son mentor lors du discours de politique générale, le 4 juillet : "Je sais d'ailleurs ce que je dois à l'un d'entre eux, Alain Juppé, et je voudrais ici lui rendre hommage".

Ce vendredi 20 octobre, Édouard Philippe sera en déplacement sur les terres de son ancien mentor, à Bordeaux. Leur rencontre sera axée sur le logement et une convention d'avocats. Comme le note L'Opinion, "l'affiche ne devrait pas passer inaperçue. S'ils échangent régulièrement par téléphone, on n'a pas revu les deux hommes côte à côte depuis la nomination par Emmanuel Macron du juppéiste à Matignon". Une rencontre attendue. En août dernier, le Premier ministre était attendu au séminaire des Amis d'Alain Juppé. Finalement, il ne s'y était pas rendu mais deux de ses proches avaient répondu présent : Gilles Boyer, conseiller d'Édouard Philippe et ancien directeur de campagne d'Alain Juppé, et Charles Hufnagel, conseiller en communication.





Au programme : visite dans Bordeaux avec un passage dans un chantier où seront construits des logements pour étudiants. Le Premier ministre tiendra un discours en fin d'après-midi à la Convention nationale des avocats. Puis Édouard Philippe et Alain Juppé dîneront ensemble, selon les informations de l'AFP. Cette rencontre intervient "avant l'exclusion d'Édouard Philippe des Républicains", souligne le quotidien. "Hasard du calendrier (ou pas ?)", écrit L'Opinion, l'événement sera suivi de près par Virginie Calmels, juppéiste ralliée à Laurent Wauquiez pour la présidence du parti.