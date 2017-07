Édouard Philippe tacle Bruno Le Maire et son "côté perso"

Bruno Le Maire et Édouard Philippe discutent au Sénat , le 6 juillet 2017

Si les membres du gouvernement affichent une entente parfaite devant la presse, il semble que l'ambiance entre certains soit quelque peu tendue, notamment entre le Premier ministre et son ministre de l'Économie. Édouard Philippe n'a, en effet, pas apprécié que Bruno Le Maire annonce à sa place, début juillet, la cession de 10 milliards d'actifs de l'État dans les entreprises publiques. Il tenait en effet à faire cette information.



Cette attitude a d'ailleurs été reprochée au ministre par Emmanuel Macron. Un recadrage apprécié par Édouard Philippe qui ne s'en est pas caché face à ses conseillers. "Le ministre de l'Économie et des Finances s'est fait recadrer par le Président. C'est normal. Il n'a pas joué collectif. Il essaie en outre, de provoquer une division entre Macron et moi, mais c'est un exercice illusoire", a-t-il lancé.

Édouard Philippe a continué à critiquer le comportement de Bruno Le Maire, pourtant issu comme lui des Républicains. "Le Maire a toujours un côté perso. Dans ses interviews, il dit toujours 'je', alors que je dis toujours 'nous'. Maintenant, le recadrage est fait. Il s'est pris un revers et c'est terminé", a conclu le Premier ministre.