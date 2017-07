publié le 14/07/2017 à 13:37

La ministre des Armées, Florence Parly, s'était montrée hésitante. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a mis un point final à la séquence Pierre de Villiers. Auditionné en commission à l'Assemblée nationale, le général avait exprimé sa colère après avoir appris la coupe de 850 millions d'euros dans le budget des armées. Selon lui, la trajectoire budgétaire est "non tenable". Au micro de BFMTV, le premier ministre a assuré que les déclarations de Pierre de Villiers, qui vient d'être reconduit pour un an, ne remettent en rien en question son avenir à la tête des Armées.



Le militaire le plus haut gradé de France peut "bien entendu" rester dans ses fonctions de chef d'état major des armées, a garanti Édouard Philippe quelques instants après le défilé du 14 juillet. "Vous savez, un message, quand il est exprimé par un chef, est formulé de façon forte et claire et il est reçu. Je comprends tous les débats, toutes les interrogations, toutes les discussions, mais s'agissant des armées, et s'agissant du chef des armées, quand une consigne est donnée, elle est tenue."

Édouard Philippe de poursuivre : "Le président de la République a indiqué qu'il était chef des armées, qu'il avait pris des engagements et les tiendrait et que tous ceux qui voulaient commenter ou s'exprimer sur ces sujets perdaient peut-être de vue le fait qu'il s'était engagé et qu'il tiendrait ses engagements", a également déclaré le chef du gouvernement.



Parmi ces engagements, figure en première ligne l'augmentation du budget de la Défense, porté à 2% en 2025. "Le président de la République a eu l'occasion de dire que pour l'année prochaine, 2018, le budget qui serait consenti aux armées sera de 34,2 milliards d'euros, ce qui est un effort considérable par rapport à ce qu'il était l'année dernière et cette année", a conclu le premier ministre.