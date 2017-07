publié le 07/07/2017 à 10:31

Après avoir reçu un accueil mitigé dans la presse, les discours successifs d’Emmanuel Macron devant le Congrès et Édouard Philippe à l’Assemblée nationale ne semblent pas avoir convaincu les Français. Selon une enquête menée par l’Institut Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo, une nette majorité de Français est hostile aux orientations politiques annoncées par l’Exécutif.



54% des personnes interrogées ne pensent pas que les réformes annoncées par Emmanuel Macron lors du Congrès de Versailles amélioreront "la situation du pays". Cette statistique s’élève à 58% lorsque la question porte sur le discours de politique générale du Premier ministre. Ces craintes sont encore plus élevées pour les sympathisants de gauche. Ils sont 66% à rejeter le cap fixé par le président de la République, rapporte Le Figaro. Ce hiatus est encore plus important lorsque l’on compare l’opinion des électeurs de gauche et de leurs élus. Si 60% des sympathisants PS auraient voté la défiance après le discours de politique générale, seuls 16% des députés socialistes l’ont fait.

L'augmentation de la CSG fait partie des sujets les plus les décriés par les Français : 64% d’entre désapprouvent l’augmentation de ce prélèvement obligatoire pour baisser les charges patronales. La réforme du bac et la hausse du prix du paquet de cigarettes rencontrent en revanche une large adhésion auprès des sondés.