Macron - Philippe : comment s'est formé ce duo inédit

publié le 13/07/2017 à 07:27

Le Point a enquêté cette semaine sur les relations mystérieuses qui unissent Emmanuel Macron et Édouard Philippe et sur les semaines qui ont précédé la nomination du bras droit d'Alain Juppé à Matignon. Selon le magazine, ce n'est que le lundi 8 mai, lendemain du second tour de l'élection présidentielle, que celui qui n'était alors que maire du Havre a réellement compris. Alexis Kohler, un proche d'Emmanuel Macron - qui deviendra par la suite secrétaire général de l'Élysée, et qui jouait jusque-là les intermédiaires - lui téléphone ce jour-là pour le convoquer le soir-même au quartier général du candidat, dans le XVe arrondissement de Paris.



Pour plus de discrétion - ou plutôt pour échapper aux hordes de journalistes qui y font le pied de grue depuis la veille - on lui envoie une voiture aux vitres teintées qui le mènera directement dans le parking souterrain de l'immeuble où se trouve le siège de La République En Marche. C'est accompagné de l'un de ses proches, le député Thierry Solère, et en empruntant un ascenseur reliant directement le local à poubelles de l'immeuble au bureau d’Emmanuel Macron, au sixième étage, qu'Édouard Philippe sera guidé jusqu'au président élu qui l'attend, avec à ses côtés son épouse Brigitte Macron, son conseiller Stéphane Séjourné, et Alexis Kohler. Très direct, Emmanuel Macron leur demande alors : "Est-ce que vous vous occupez de reconstruire la droite ou vous venez travailler avec moi ?"

Cette rencontre n'était pas la première, et peut-être pas la plus déterminante. On apprend aussi dans Le Point que deux autres avaient eu lieu. D'abord un dîner, dix jours avant le premier tour. Même casting, auquel il faut ajouter l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Et surtout une sorte d'examen de passage, cette fois, seulement pour Édouard Philippe, dans l'entre-deux-tours de l'élection, avec Emmanuel Macron, mais aussi avec deux de ses plus proches soutiens politiques, Richard Ferrand et Gérard Collomb.