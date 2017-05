publié le 16/05/2017 à 07:51

Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, et Olivier Faure, chef de file des députés socialistes, avaient donné le ton dans la foulée de la nomination d'Édouard Philippe par Emmanuel Macron à Matignon. Aurélie Filippetti, candidate PS aux législatives dans la première circonscription de Moselle, enfonce un peu plus le clou mardi 16 mai sur RTL. L'ancienne ministre voit dans le choix d'Emmanuel Macron "une clarification politique" et rappelle qu'Édouard Philippe "est un homme de droite qui le dit clairement et qui le revendique."



Pour celle qui a combattu la politique économique de l'ancien ministre de l'Économie, "Emmanuel Macron a choisi de prendre des gens dans les autres partis existants et de leur donner des postes (...) Ce sont des démarches extrêmement politiciennes, ce sont des transferts un peu comme en football (...) alors que ce dont les Français ont besoin", selon elle, "ce n'est pas une recomposition des appareils mais des idées nouvelles." Et de souligner l'absence d'ambition écologique du nouveau président. "On continue comme avant avec une vision productiviste qui détruit la planète."

Aurélie Filippetti fait le même constat sur sa politique sociale. "On n'a pas choisi la hausse de la CSG, qui va frapper les retraités très durement, on n'a pas choisi de supprimer les ressources propres des collectivités locales, on n'a pas choisi une politique libérale de dérégulation", résume la socialiste, pour qui Emmanuel Macron a été élu par défaut face au Front national.