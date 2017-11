publié le 22/11/2017 à 08:33

L'écriture inclusive n'a pas sa place dans les textes officiels. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Édouard Philippe mardi 21 novembre. Le Premier ministre est intervenu dans ce débat qui agite la France depuis plusieurs mois, en bannissant des communications ministérielles cette nouvelle forme d'écriture. "Les administrations relevant de l'État doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme", a justifié le chef du gouvernement.



Malgré tout cette annonce et les critiques de l'opposition, la Ville de Paris a décidé de garder l'écriture inclusive dans ces textes. Une décision que Jean-Michel Blanquer condamne à demi-mot. "Mon ressort ne va pas au-delà de l'Éducation nationale. Mon but premier, c'est que tous les enfants ressortent de l'école en sachant lire et écrire", explique-t-il au micro de RTL rappelant qu'il s'est régulièrement opposé à ce dispositif.

Cependant, la maire de Paris, qui n'est "pas obligée" de suivre les consignes du pensionnaire de Matignon, est dans son droit. "Je n'approuve pas cette initiative mais elle est libre de voir les choses comme elle l'entend. Néanmoins, il ne doit pas y avoir une pratique de l'écriture inclusive d'un point de vue de l'État", rappelle-t-il.