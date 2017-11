Blanquer opposé à l'arrêt de la règle du "masculin l'emporte sur le féminin"

et AFP

publié le 08/11/2017 à 12:34

Dans une tribune, 314 professeurs exerçant dans des écoles, des collèges et des lycées se sont engagés à ne plus enseigner la règle de grammaire "résumée par la formule 'le masculin l'emporte sur le féminin'". Dans leur déclaration, publiée sur Slate.fr, ils souhaitent que l'adjectif s'accorde en genre avec le nom commun le plus proche.



Interrogé sur la question, lors d'un déplacement dans un collège à Nanterre, Jean-Michel Blanquer a répondu aux professeurs. Si pour le ministre de l'Éducation nationale, l'expression "le masculin l'emporte sur le féminin" n'est "sûrement pas une bonne formule", il n'est "pas favorable" à la remise en question du fond de la règle.



Ce qui m'inquiète, ce sont les attaques répétées sur la langue française Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation





"Il faut dire simplement qu'en cas de pluriel, on accorde au masculin, ce qui dans la langue française s'apparente souvent au genre neutre." "Ce qui m'inquiète, ce sont les attaques répétées sur la langue française, a déclaré le ministre. La langue française n'est pas à instrumentaliser pour des combats aussi légitimes soient-ils", a ajouté le ministre, hostile à l'enseignement de l'écriture inclusive à l'école.



Les signataires de la tribune donnaient trois raisons à leur décision : cette règle n'a pas toujours été en vigueur - elle date du XVIIe siècle - son application reflétait une volonté politique de maintenir les femmes dans une position d'infériorité, la répéter au sein des écoles conforte les stéréotypes de genre.