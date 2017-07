Dupont-Aignan estime que le drapeau européen "n'a pas sa place à l'Assemblée"

publié le 02/07/2017 à 16:17

Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas d'une "Europe non démocratique qui surplombe la France". Invité de l'émission Dimanche en politique sur France 3 ce 2 juillet, le député de l'Essonne a critiqué la présence du drapeau européen, sur le portrait officiel d'Emmanuel Macron comme à l'Assemblée. Pour lui, le drapeau aux douze étoiles "n'a pas sa place" au-dessus du perchoir de l'Assemblée nationale, "lieu de la souveraineté nationale".



"Je suis partisan d'une Europe, oui, mais d'une Europe des nations, des projets communs, et pas d'une Europe non démocratique qui surplombe la France", a développé l'ancien candidat à la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan rejoint sur ce point le député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon, ou encore la députée du Pas-de-Calais Marine Le Pen, à laquelle il s'était associé de façon éphémère pour espérer lui faire gagner la dernière présidentielle.

Le drapeau européen a fait son entrée au palais Bourbon au cours de la présidence Hollande, à la demande du président de l'Assemblée d'alors, Bernard Accoyer. Un geste symbolique qui depuis continue de susciter la critique des eurosceptiques. Mais le nouveau président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, élu mardi 27 juin, a fait applaudir ce drapeau et ne semble pas prêt à mettre fin cette installation, "symbole d'une paix durable" qui a selon lui "toute sa place aux côtés de nos couleurs nationales".