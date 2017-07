publié le 02/07/2017 à 13:36

C'est l'événement politique de la semaine. Emmanuel Macron réunira les nouveaux députés et les sénateurs en Congrès à Versailles, lundi 3 juillet. Soit 24 heures avant le discours de politique générale à l'Assemblée nationale d'Édouard Philippe, son premier ministre.



"Ce qui m'étonne, c'est le moment choisi", tance Éric Ciotti, invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 2 juillet. "C'est sur la forme une humiliation totale pour le premier ministre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de premier ministre, que la fonction de premier ministre est dissoute. Le premier ministre aura la tâche d'annoncer les mauvaises nouvelles [après la publication de l'audit de la Cour des Comptes révélant un manque à gagner pour l'État de 8 milliards d'euros, ndlr]. Les mauvaises nouvelles reviennent sans doute à renier les promesses de campagne. Est-ce que la baisse de la taxe d'habitation va s'appliquer en 2018?", s'interroge-t-il.

Pour le député des Alpes-Maritimes, le premier ministre est désormais "chargé de régler les affaires courantes". "Ce qui me frappe dans ce pouvoir, c'est que toutes les fonctions sont occupées par des personnes qui dépendent de la légitimité de M. Macron."



"Un abus ou un excès de pouvoir"

Ce calendrier est, pour le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, est le révélateur "d'abus ou d'excès de pouvoir". "Tout se ramène à lui et choisir cette date n'est pas anodin. Les institutions de la Ve République se présidentialisent. On est dans le modèle américain. On est dans l'omniprésidence."



Les premiers mois de la présidence Macron ont révélé, selon Éric Ciotti, sur la forme "une stratégie de communication" et sur le fond "des ministres très effacés et un Parlement et une majorité parlementaire très affaiblis."