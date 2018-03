Dominique de Villepin est l'invité du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

publié le 15/03/2018 à 16:47

En 2003, son discours prononcé devant le Conseil de sécurité de l'ONU contre la guerre en Irak avait marqué. Quinze ans plus tard, Dominique de Villepin met en garde contre une "surchauffe diplomatique". "Il faut parler à tout le monde, mais avec des propositions de solution (...) La France a besoin de résultats, de succès, la France doit, à un moment donné, marquer des points, en faisant des concessions indispensables", expliquait-il en février dernier à l'antenne de France inter.



Concernant Donald Trump, l'ancien Premier ministre a indiqué que "face à la menace d'instabilité que représente l'administration Trump pour le monde -on le voit en Corée du nord, on le voit au Moyen-Orient, on le voit en matière de libre-échange, on le voit pour le climat-, est-ce qu'il ne faut pas marquer plus collectivement et plus fortement un coup d'arrêt ? Ca suffit !". Et d'ajouter : "Ce que je crains pour être tout à fait franc (...) c'est la contagion de l'instabilité. La contagion de décisions qui, de fil en aiguille, peuvent conduire à un engrenage guerrier".

Dominique de Villepin sera aussi interpellé sur la situation en Syrie. Plus de 30.000 civils ont fui ces dernières 24 heures les bombardements turcs sur la ville kurde d'Afrine dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté jeudi 15 mars, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les civils ont trouvé refuge notamment dans les localités de Nobol et Zahra, sous contrôle du régime syrien de Bachar al-Assad, a-t-on précisé. Afrine, chef-lieu de l'enclave kurde du même nom, est la cible depuis le 20 janvier d'une offensive de l'armée turque et de ses supplétifs syriens pour en chasser une milice kurde syrienne considérée comme "terroriste" par Ankara.

