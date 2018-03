Bertrand Cantat renonce aux festivals d'été pour "mettre fin à toutes les polémiques"

publié le 12/03/2018 à 18:32

Bertrand Cantat veut mettre un terme à la polémique. L'ancien chanteur du groupe Noir Désir, actuellement en tournée dans toute la France pour la promotion de son dernier album, Amor Fati, renonce à ses concerts prévus dans les grands festivals de l'été. "Pour mettre fin à toutes les polémiques et faire cesser les pressions sur les organisateurs, j'ai décidé de retirer notre projet de tous les festivals d'été", a déclaré le musicien à l'AFP.



Le rockeur réagit aux nombreuses demandes d'annulation de ses spectacles, notamment de la part d'associations, très choquées par son retour sur scène (près de quarante dates sont programmées dans l'Hexagone) 15 ans après la mort sous ses coups de Marie Trintignant.



L'ex-leader de Noir Désir maintient en revanche toutes les dates de sa propre tournée entamée le 1er mars à La Rochelle, dont celle de ce lundi à Montpellier. Il doit donner ses dernières représentations à Paris les 29 et 30 mai.

De festivals en polémiques

En Normandie, une pétition demandant que le musicien ne se produise pas au festival Les papillons de nuit avait réuni plus de 70.000 signatures. Dans un entretien qui devait être diffusé lundi soir dans l'émission Stupéfiant, la mère de Marie Trintignant, Nadine Trintignant, exprime son indignation de voir Cantat pouvoir se produire sur scène : "Comment se fait-il, qu'un homme où on sait qu'il a tué... Ça n'est pas un mystère. Comment ose-t-il ? Je trouve honteux, indécent, dégueulasse, qu'il aille sur scène".



De son côté, François Nyssen, la ministre de la Culture avait tenu à réagir : "Je peux comprendre l'émotion. Il a payé, la justice a tranché. Il a aussi le droit de continuer à vivre. Je comprends que ce soit une forte émotion pour les femmes compte tenu de ce qu'il s'est passé", avait-elle déclaré.



Depuis une deux déprogrammations, des Escales à Saint-Nazaire puis de l'Archèche Aluna Festival, le débat faisait rage sur le droit ou non qu'à Bertrand Cantat de monter sur scène. Et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes de déclarer : "Je crois que Bertrand Cantat, comme tous les gens qui sont sortis de prison, a le droit de travailler. Ce qui est problématique, c'est d'en faire une sorte de héros, de le plaindre, de dire qu'il est tourmenté (...) Il faut avant tout se souvenir de Marie Trintignant".