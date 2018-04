Donald Trump et Emmanuel Macron jardinent, les internautes s'en donnent à coeur joie

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/04/2018 à 19:56

Nous sommes lundi dernier dans le jardin présidentiel. Donald Trump et Emmanuel Macron mettent en terre la bouture d'un chêne offert par la France avant de monter dans un hélicoptère pour rejoindre la résidence de Georges Washington.





Au premier plan, sous l'oeil des invités, les deux chefs d'État en costume cravate

courbés. Ils recouvrent de terre les racines du jeune arbre à l'aide de pelles dorées. Légèrement en retrait, Brigitte Macron, ensemble beige, les mains dans le dos...

Et Mélania Trump, cape noire, jambes croisées, la paume de sa main ouverte. Les deux premières dame en talon observent leurs maris en plein labeur !





Autour d'eux, des dizaines de photographes, mais une seule photo restera : celle prise par le journaliste de Reuters : Steve Holland. "La plupart des photographes était à ma gauche, moi j'étais face aux personnages. J'ai pris cette photo avec mon Iphone 8, j'ai juste eu l'occasion de la prendre à ce moment-là, j'ai été très chanceux", explique le photographe.

Une composition symétrique parfaite

Cette lumière jaune qui donne une pelouse verte presque irréelle, l'arbre qui coupe en deux l'image... Tout, dans cette composition symétrique parfaite ressemble à une peinture classique. On pense à un tableau de Raphaël ou à une scène biblique.



Mais cette photo a donné lieu à des centaines de détournements sur les réseaux sociaux. Les mélomanes y ont vu la jaquette d'un nouvel album des Pink Floyd, les adeptes des séries télé un remake de Desperate Housewives. "Certains de ces parodies sont vraiment très drôles", reconnaît le photographe. "Je ne m'attendais pas à ces réactions", poursuit-il.



D'autres commentaires étaient plus politiques. D'ailleurs l'Élysée n'a jamais caché que ce chêne né dans le bois Belleau, haut lieu de la grande guerre était doublement symbolique. D'un côté : honorer l'amitié franco-américaine, et de l'autre rappeler à Donald Trump





l'importance de l'accord de Paris sur le climat.