publié le 11/11/2017 à 13:54

11 novembre 1918 - 11 novembre 2017... Il y a 99 ans, à 11 heures précises, le clairon du cessez-le-feu a sonné la fin de la Première Guerre mondiale. Cinq heures plus tôt dans la clairière de Rethondes, près de Compiègne, la délégation allemande avait signé l'Armistice reconnaissant sa défaite sur le front occidental face aux alliés. La guerre 1914-1918 a fait 10 millions de morts et 8 millions de blessés et mutilés, 1.400.000 soldats français tués.



Ce samedi 11 novembre en milieu de matinée, Emmanuel Macron a visité le musée Georges-Clemenceau à Paris, en compagnie du président de la fondation du musée, Jean-Noël Jeanneney, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la statue de celui qu'on a surnommé le Tigre ou encore le Père la Victoire. Le chef de l'État a ensuite remonté l'avenue des Champs-Élysées pour passer en revue les troupes militaires. Il s'est ensuite incliné devant le tombeau du Soldat inconnu.

Sarkozy et Hollande également présents

Depuis la mort du dernier poilu Lazare Ponticelli en 2008, le 11 novembre rappelle le sacrifice de tous les militaires morts pour la France, notamment ceux tués en opérations extérieures. Cette année est marquée plus particulièrement par le centenaire du statut de pupille de la Nation, un statut qui a évolué au fil du temps. À ce jour, 570 filles et garçons sont bénéficiaires de cette qualité.





Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, le Premier ministre Édouard Philippe, la maire PS de Paris Anne Hidalgo, les présidents de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et du Sénat, Gérard Larcher, le maire de Bordeaux Alain Juppé, ainsi que la ministre des Armées, Florence Parly, assistaient notamment à cette cérémonie, de même que le nouveau chef d'état-major des armées, le général François Lecointre.



Dans l'après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe participera lui à une commémoration à Rethondes (Oise) où a été signée l'Armistice il y a 99 ans. L'Élysée réfléchit déjà aux commémorations du 11 novembre 2018, qui sera l'occasion d'une grande cérémonie où seront invités les 80 pays belligérants, allant de l'Australie, au Canada et aux pays africains, avec pour fil rouge la figure de Georges Clemenceau.



Pour ces commémorations, Emmanuel Macron se rendra aussi dans les départements les plus touchés par la guerre, qui sont aussi, souligne l'Élysée, ceux qui ces dernières années ont été les plus touchés par la crise économique. Vendredi 10 novembre, le président de la République s'est rendu en Alsace pour inaugurer, avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, l'Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, musée situé sur la "montagne mangeuse d'hommes", l'un des plus sanglants champs de bataille de la Première Guerre mondiale.

