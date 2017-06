Passe Navigo : "Il faut investir dans le transport public francilien"

publié le 21/06/2017 à 07:25

Ce nouveau coup de chaud tarifaire du passe Navigo n'est pas une surprise. Le tarif avait déjà été alourdi de 4,3% en 2016. L'opération se répète donc cette année. Ce titre de transports coûtera désormais 75,20 euros, ce qui représente quand même une hausse de 5,20 euros par mois sur une facture de transports individuelle, et ce en à peine dix-huit mois. Comme souvent, les promesses politiques se sont assises sur les réalités économiques. Avant le lancement de cette initiative, les spécialistes des transports avaient dénoncé une décision très décalée par rapport aux coûts réels des services, et surtout aux capacités de financement su système de transports régional.



Les transports publics franciliens manquent de moyens par rapport aux ambitions affichées. Dès l'origine, on savait qu'il manquait 300 millions d'euros par an pour ce passe unique. L'organisation des transports régionaux en Île-de-France, c'est un budget annuel de 10 milliards. Les recettes réellement perçues (le prix payé par les utilisateurs) sont inférieures à 5 milliards. Aujourd'hui un utilisateur régulier du réseau ne paie en réalité que 27% du coût de son déplacement.