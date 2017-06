Déficit budgétaire : où trouver les milliards pour tenir l'objectif des 3% ?

publié le 09/06/2017 à 07:19

Pourquoi un tel trou dans nos comptes publics ? Tout simplement parce que l'héritage n'est pas aussi solide que l'avait annoncé Michel Sapin. L'ancien ministre des Finances s'était félicité d'avoir laissé des comptes en ligne avec les engagements du Président Hollande ; un déficit inférieur à 3% à fin décembre. Tout indique aujourd'hui que nous en seront assez éloignés. D'abord parce que l'aubaine des taux d'intérêt quasi-nuls touche à sa fin. Ensuite parce que le prix de l'énergie importée, certes encore modeste, est en moyenne sensiblement plus élevé qu'en 2016. Et notre déficit commercial ne cesse de s'alourdir.



Sans oublier bien sûr que, comme avant chaque rendez-vous électoral, on a multiplié les dépenses plutôt que les économies. Au final, la note budgétaire est plus salée que prévu.