publié le 30/05/2016 à 09:02

Certains de ces cas sont désormais prescrits, mais la défense de Denis Baupin est mise à mal ce lundi 30 mai avec le témoignage de cinq nouvelles femmes qui accablent l'élu parisien et dénoncent des faits de harcèlement, certains auraient été commis en dehors de la sphère écologiste. Les cinq affaires révélées par Mediapart et France Inter s'étalent sur une période de 17 ans, entre 1997 et 2014.



Trois semaines après les premières accusations, ces cinq femmes affirment avoir été encouragées à sortir du silence par les témoignages des autres victimes présumées. Certaines ont accepté de dévoiler leur identité, trois autres préfèrent conserver l'anonymat. Pour rappel, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris dans cette affaire. Denis Baupin a déposé plainte pour diffamation contre les deux médias qui ont révélé le scandale.

Des agressions répétées

Geneviève Zdrojewski est une des cinq femmes qui témoigne ce lundi. Aujourd'hui retraitée, elle travaillait au ministère de l'Environnement à la fin des années 90 et affirme avoir été agressée deux fois par celui qui était alors un conseiller de Dominique Voynet. "Une fois j’étais dans mon bureau, je me trouvais avec la porte ouverte avec mon secrétariat. Monsieur Baupin est rentré dans mon bureau de façon tout à fait inattendue et s’est jeté sur moi. Donc je me suis mise à crier, il m’a dit ‘arrête de crier ta secrétaire va nous entendre’. Donc il est sorti et une deuxième fois il a essayé de m’agresser sexuellement dans les lavabos et là il m’a plaqué contre le mur, prise sur les seins et a essayé de m’embrasser", raconte cette femme.

C’est une pieuvre qui m’a sauté dessus Une ancienne élue écologiste à propos de Denis Baupin Partager la citation





À la même époque, une ancienne élue écologiste qui a souhaité conserver l'anonymat témoigne de faits similaires. "Denis Baupin s'est assis en face de moi. Il me faisait du pied. Il a même enlevé sa chaussure pour atteindre mon entrejambe", détaille cette femme qui ajoute que le conseiller a ensuite tenté de l'agresser dans son bureau : "C’est une pieuvre qui m’a sauté dessus. Il a essayé de m’embrasser par tous les moyens. Je me suis débattue."

Des gestes déplacés

Les trois derniers témoignages font état de gestes ou attitudes déplacés de la part de l'homme politique. Laurence Mermet, ancienne responsable d'un pôle communication à la mairie de Paris, raconte notamment que Denis Baupin, qui était son supérieur hiérarchique entre 2002 et 2004, lui avait caressé le cou, un geste qu'elle qualifie "de l'ordre de l'intime".



Une autre jeune femme qui a participé à la campagne des législatives de 2012 pour le parti EELV se souvient elle d'un geste gênant de Denis Baupin lors d'une conférence de presse. "Denis est arrivé. Il m’a fait la bise en appliquant sa main gauche sous mon sein droit", décrit cette militante. L'élu se serait alors défendu en prétextant un acte potache pour faire réagir le compagnon de cette jeune femme.



Enfin, le dernier cas révélé par Mediapart et France Inter concerne une ancienne employée d'une radio qui a aussi souhaité conserver l'anonymat. Cette dernière affirme avoir reçu de nombreux SMS équivoques de la part de l'élu qu'elle avait finalement été forcée d'éconduire fermement face à son insistance.