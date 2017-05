Débat présidentielle 2017 : sur quoi misent les candidats pour l'emporter

publié le 03/05/2017 à 17:03

Ils auront 2h30 pour convaincre les derniers indécis. Ce mercredi 3 mai, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront dès 21 heures lors du débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Organisé par TF1 et France 2, il sera diffusé en intégralité sur RTL. Chacun des deux finalistes de cette course à l'Élysée aborde ce passage obligé de façon différente.



Distancée dans tous les sondages, la candidate du Front national n'a rien à perdre. Plusieurs angles d'attaques s'offrent à elle, comme par exemple celui de la souverainiste, qu'elle incarne, face à l'Européen, qui désigne Emmanuel Macron. Marine Le Pen dira notamment que tout le programme de son concurrent "a été écrit pour répondre aux exigences de Bruxelles". Elle ajoutera également que ce programme est "injuste pour les petites gens".

Celle qui s'est tout récemment mise en congé de la présidence du FN compte aussi rappeler à Emmanuel Macron son passé de banquier, mais aussi de ministre de François Hollande. Enfin dernière volonté de Marine Le Pen pour ce débat, attaquer son adversaire sur sa personnalité, en particulier sur sa susceptibilité et son envie de satisfaire tout le monde tout le temps. La mission que s'est donnée la candidate ce mercredi soir est simple : faire sortir Emmanuel Macron de ses gonds.



Mais son rival ne se laissera pas faire. Emmanuel Macron n'a pas l'intention de se reposer sur son avance dans les sondages. Il va lui aussi aller chercher Marine Le Pen sur "les incohérences et les dangers" de son programme. Le leader du mouvement "En marche !" compte d'ailleurs enfoncer le clou sur la sortie de l'euro, un scénario "catastrophique" censé remobiliser les électeurs qui hésitent à s'abstenir dimanche. Autre manière de tenter de rallier les indécis à sa cause : rappeler les racines du Front national, de "ses penchants nationalistes et racistes", mais le faire sans agressivité. Car le favori de cette élection a un défaut : il déteste être contredit ou ne pas avoir le dernier mot.



Mais Emmanuel Macron ne devrait pas prendre de risques inconsidérés durant ce débat. Son but n'est pas de faire apparaître Marine Le Pen comme une personne odieuse ou une mauvaise joueuse. Il souhaite simplement se montrer à la hauteur de la fonction, autrement dit : faire président.

