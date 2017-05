publié le 03/05/2017 à 22:47

La question de la colonisation française s'est invitée dans le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle ce mercredi 3 mai 2017. Marine Le Pen a décidé de revenir sur l'épisode du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie en février dernier, au cours duquel il avait affirmé que la colonisation française en Algérie était un "crime contre l'humanité". La déclaration avait suscité la polémique et Marine Le Pen en a profité pour pointer ce qu'elle considère comme la "responsabilité considérable" de son adversaire dans "la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays".



"Vous êtes allé, vous qui voulez être président de la République, en Algérie - à l'étranger, donc - pour aller dire 'la France a commis un crime contre l'humanité'. Comment vous étonnez-vous qu'un certain nombre de jeunes disent 'mais puisque la France a commis un contre l'humanité contre nous, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas lui faire payer son crime ?' Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité considérable lorsque vous tenez ce genre de propos sur la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays où ils vivent (...) ?", a interrogé la candidate dans une question rhétorique.