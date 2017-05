publié le 03/05/2017 à 22:21

La question de retraites a largement opposé Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors que la présidente du Front national a pris un léger virage sur sa proposition d'une retraite à 60 ans, le leader "En Marche !" a, de son côté, martelé qu'il souhaitait un régime qui soit "le même pour tout le monde". "Je ne change pas pour le quinquennat à venir l'année de départ, je ne change pas les cotisations et pour les personnes qui sont à cinq ans du départ, je ne change rien pour eux. Et je mets en place un système qui se mettra progressivement en place", a-t-il détaillé.



Une proposition qui ne séduit pas Marine Le Pen. "C'est le triangle des Bermudes du Medef. D'ailleurs, madame Parisot va peut-être être votre premier ministre en fait", a-t-elle lancé. La réponse d'Emmanuel Macron : "J'ai une annonce à vous faire, non". Alors que l'ancien ministre de l'Économie a depuis plusieurs mois évoqué son désir de voir une femme prendre place à Matignon, Marine Le Pen n'a pas abandonné annonçant également le nom de Christiane Taubira. Une rumeur également démentie ce mercredi 3 mai lors du débat de l'entre-deux-tours.

Si la présidente frontiste évoque une question "absolument passionnante", Emmanuel Macron n'a donc toujours pas levé le voile sur son futur premier ministre en cas de victoire dimanche 7 mai. Dans le cas de Marine Le Pen, le suspense est déjà levé : Nicolas Dupont-Aignan s'installera à Matignon après un accord gouvernemental entre le Front national et Debout la France.