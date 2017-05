publié le 03/05/2017 à 16:51

Observée aux quatre coins du monde, l'élection présidentielle française est particulièrement scrutée aux États-Unis. Plus de trois mois après l'investiture de Donald Trump, sous les yeux de la favorite déchue Hillary Clinton, les médias américains n'hésitent pas à faire un parallèle entre le scrutin surprise du 8 novembre et le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les internautes américains font aussi cette comparaison, en particulier les plus actifs sur les discussions de 4chan. Ce forum fait régulièrement l'objet de polémiques pour des contenus controversés, ou même illégaux, postés par ses internautes le plus souvent anonymes.



Ces internautes mettent à profit leur expérience récente pour essayer d'influer à leur niveau sur la campagne hexagonale. Car de l'autre côté de l'Atlantique, la candidature de Donald Trump a joui d'un important activisme numérique de ces militants extrémistes qui s'assimilent à des "trolls" (terme désignant à l'origine les internautes qui aiment créer des polémiques dans les discussions par des propos absurdes ou inappropriés, ndlr). Difficile de mesurer leur impact sur les résultats, mais leur forte présence sur la toile a contribué à submerger les réseaux sociaux de mèmes (images parodiques destinées à être partagées en masse) favorables à leur poulain, d'argumentaires dénigrant de façon plus ou moins honnête Hillary Clinton ou encore de relayer en masse des fausses informations (fake news).

Un capture d'écran du premier post d'une discussion 4chan

Une artillerie pro-FN

Le même procédé est appliqué sur la présidentielle française par ces trolls américains aux idées d'extrême droite. Sur le portail politique de 4chan (/pol/), les appels à soutenir Marine Le Pen se font de plus en plus nombreux depuis le soir du premier tour. Jeudi 27 avril, un internaute demandait d'ailleurs de renforcer cette mobilisation : "J'ai l'impression que /pol/ se repose sur ses lauriers après avoir aidé Trump. La victoire de Le Pen est cruciale pour la survie de l'Europe. Nous n'avons pas réussi avec Geert Wilders (aux législatives néerlandaises). Nous avons deux semaines pour aider sa candidature. C'est la dernière étoile brillante de l'Europe continentale. [...] Si elle perd, son parti et ceux qui sont similaires dans le reste du monde disparaîtra dans l'obscurité, débordés par les cocus de la gauche et la horde musulmane".

Cet internaute, comme d'autres, propose une "artillerie" pour lancer l'offensive sur les réseaux sociaux et aider ceux qui ne sont pas "français" mais cherchent à "poster des conneries en faveur de Le Pen". L'arsenal comporte notamment un portail d'images censées être potaches pour mettre en valeur Marine Le Pen. La candidate est par exemple caricaturée en chat mignon ou comme une chevalière censée sauver la France. Des images mettent également en scène la grenouille "Pepe the Frog", que la fachosphère s'est largement appropriée pour véhiculer ses messages, comme le relevait Le Monde. Un autre mème vise, quant à lui, à convaincre les militants de la France insoumise à se laisse prendre la main par le Front national.

Deux "Pepe the Frog" avec les symboles de la France insoumise et du Front national

Fake news

Dans les éléments qui sont mis à la disposition des suprémacistes américains, on retrouve aussi des montages visant à discréditer Emmanuel Macron ou à le tourner en ridicule. Par exemple, le fond bleu de sa nouvelle affiche a été détournée pour le remplacer par une image de terroristes de Daesh. Il n'est pas rare non plus de trouver des images gores, issues de scènes d'attentats jihadistes, être associées au candidat du mouvement "En Marche !" pour le tenir directement responsable du terrorisme. Aussi, une vidéo à plus de 130.000 vues propose un argumentaire anti-Macron à destination des internautes anglophones. Dedans, l'accent est notamment mis sur le passé de l'ancien ministre chez la banque Rotschild. "Décrivez Macron comme un aristocrate français", conseille un autre internaute qui veut "bombarder les réseaux sociaux français avec de la propagande pro-Le Pen".



Enfin, comme l'a repéré la version américaine de BuzzFeed News, des internautes tentent également de mettre au point des fake news. Cette fois, c'est une personne dont l'adresse Internet (IP) viendrait de la Suède qui est à la manœuvre sur 4chan, pour tenter de faire croire à une liaison secrète. Une histoire inventée de toutes pièces pour empêcher ce "pervers de Macron de rendre l'Europe cocue".