Débat présidentielle 2017 : les réactions de la classe politique

publié le 04/05/2017 à 14:05

Mercredi 3 mai, le débat entre les deux candidats à la présidentielle s'est transformé en un véritable match de boxe. Une violence rare pour un débat d'entre-deux-tours qui n'a laissé personne indifférent. Du côté de la classe politique, les réactions ne se sont pas faites attendre afin de revenir sur le point culminant d'une campagne qui aura été mouvementée jusqu'au bout. François Baroin et Éric Ciotti ont profité de l'échec du débat pour souligner l'importance de l'alternance pour les élections législatives. Cécile Duflot, Alexis Corbière, Christine Boutin et même Jean-Marie Le Pen soulignent sa pénibilité.



Les éditorialistes de RTL s'indignent également de sa médiocrité. Alain Duhamel assure : "c'est le débat le plus teigneux auquel je n'ai jamais assisté". Éric Zemmour parle d'un "affrontement de la suffisance et de l'insuffisance". Alba Ventura trouve que le débat était "épuisant, navrant et consternant". Quant à Alain Juppé, son tweet à été cinglant : "Qu'elle a été mauvaise ! Brouillonne, agressive, sarcastique".