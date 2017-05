publié le 03/05/2017 à 21:20

La première question consistait, pour les candidats à l'élection présidentielle, à se confier sur leur état d'esprit à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a déroulé les critiques qu'elle répète dans sa campagne à l'endroit du candidat d'En Marche en guise d'introduction à ce débat de l'entre-deux-tours.



"Emmanuel Macron est le choix de la mondialisation sauvage, de l’uberisation, de la précarité, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes du dépeçage de la France, du communautarisme (...), égrainait Marine Le Pen. Les Français ont pu voir le vrai Macron dans ce second tour : la bienveillance a fait place à la médisance, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure du meeting, l'enfant chéri du système et des élites, a tombé le masque", concluait la candidate du Front national en affichant un long sourire.

Emmanuel Macron ne s'est pas fait prier pour marquer sa différence dans sa propre introduction. "Vous avez démontré que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. merci pour cette belle démonstration Madame Le Pen, je ne m'attendais pas à autre chose", a lancé Emmanuel Macron.