publié le 03/05/2017 à 21:23

Il n'y a pas eu de round d'observation. Interrogée sur son état d'esprit dans ce débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen s'est montrée particulièrement offensive dès sa première prise de parole. Si elle s'est dit "heureuse de la manière dont se déroule ce second tour avec un choix politique clair", la présidente du Front national a immédiatement lâché ses coups face à son adversaire.



Mondialisation, précarité, sécurité... Une première attaque très large face à la politique proposée par l'ancien ministre de l'Économie. "Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, du dépeçage de la France, du communautarisme... Et tout cela, piloté par Monsieur Hollande !", a-t-elle lancé en ouverture de ce débat de l'entre-deux-tours.

Face à cela, Marine Le Pen s'est à l'inverse définie comme "la candidate du peuple". Avant d'ajouter : "Je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité, de la nation qui protège, qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste".

L'enfant chéri du système et des élites a tombé le masque Marine Le Pen sur Emmanuel Macron





Selon elle, les Français ont également pu voir "le vrai Macron" dans cette période. "La bienveillance a fait place à la médisance, la stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS... L'enfant chéri du système et des élites a tombé le masque", a-t-elle taclé.



Face à cette première offensive, Emmanuel Macron n'a pas manqué de réagir et d'ironiser sur la finesse de la présidente frontiste. "Vous avez démontré que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert", a-t-il réagi.