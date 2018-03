publié le 07/03/2018 à 22:41

Une décision unanime. Les quatre candidats pour la direction du Parti socialiste devraient participer le 22 mars à la journée de grève et de mobilisation, réunissant notamment fonctionnaires et cheminots, ont-ils déclaré ce mercredi 7 lors du débat diffusé sur RTL – LCI en partenariat avec Le Figaro. Si le patron des députés PS, Olivier Faure, avait déjà fait part la semaine dernière de sa volonté de défiler, ses trois concurrents se sont également prononcés en ce sens.



"Le 22 mars il y aura une manifestation. J'espère qu'on y sera tous présents car c'est une manifestation importante pour construire un rapport de force avec Emmanuel Macron, qui est un rouleau compresseur aujourd'hui", a souligné l'eurodéputé Emmanuel Maurel, représentant de l'aile gauche du parti, en demandant à ce "qu'on se mobilise tous ensemble".



"Je serai au cœur du combat des syndicats"

"Sur une manifestation unitaire, je peux aller manifester. Mais je ferai très attention de ne pas suivre une manifestation qui serait appelée par certains syndicats et pas d'autres", a prévenu Stéphane Le Foll, ancien porte-parole du gouvernement. De son côté, Luc Carvounas a rappelé avoir "été un des premiers à appeler à manifester pour le 22 mars". "Donc je n'ai aucun problème. J'y serai évidemment. Je serai au cœur du combat des syndicats", a-t-il poursuivi.

Au début du mois de février, sept des neuf syndicats de fonctionnaires (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA-FP) ont appelé à une journée de grève et de manifestations pour la défense de leur pouvoir d'achat et de leur statut, à la suite des annonces du gouvernement d'un recours accru aux contractuels et de plans de départs volontaires. Entre-temps, les quatre syndicats représentatifs à la SNCF (CGT, SUD-Rail, Unsa et CFDT) ont annoncé qu'ils rejoindraient les fonctionnaires ce jour-là pour protester contre la réforme du rail.