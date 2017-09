Pécresse au sujet de Wauquiez : "Les avantages donnés aux élus fonctionnaires ne sont plus acceptés"

publié le 18/09/2017 à 08:07

"Les transports dans Paris, ce n'est pas une question de Jeux olympiques. Les Jeux olympiques c'est en 2024 et la situation est compliquée maintenant". Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France refuse d'attendre sur cette question polémique alors que Gérard Colomb réclamait un "plan global" concernant la circulation à Paris.



Invitée de RTL ce lundi 18 septembre, Valérie Pécresse assure que la région fait "le maximum sur les transports en commun". "Mais la brutalité de la fermeture de certaines voies dans Paris provoque de la congestion et déplace la pollution... C'est à l'État de prendre ses responsabilités", assure-t-elle.

Face à cette "brutalité", la présidente LR a demandé des mesures compensatoires. "Je commence à en obtenir, enfin la mairie de Paris m'a proposé 1.000 places de parking aux portes de Paris. Elles sont identifiées et nous allons les labelliser", déclare-t-elle dans un premier temps.



Mais ces nouvelles places de stationnement ne sont pas la seule annonce de Valérie Pécresse. Ainsi, cette dernière met aussi l'accent sur le covoiturage. Les automobilistes partageant leur trajet pourront dès lors bénéficier d'une aide supplémentaire de la part de la région Île-de-France : deux euros par trajet et par personne. Une subvention disponible "dès aujourd'hui" et ce jusqu'à "fin décembre" sur le site navigo.fr.