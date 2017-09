publié le 17/09/2017 à 05:53

Les usagers sont en colère. La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé vendredi la suppression de 40 à 50 vols par jour pendant six semaines jusqu'à la fin octobre, soit en tout, entre 1.680 et 2.100 vols, afin d'améliorer sa ponctualité, s'attirant inévitablement les foudres de ses clients.



La compagnie s'est justifiée sur ces suppressions dans un communiqué : "En annulant moins de 2% de nos vols au cours des six prochaines semaines (jusqu'au démarrage de nos horaires d'hiver début novembre), nous pouvons (...) restaurer la ponctualité au niveau de notre objectif annuel de 90%", a expliqué Robin Kiely, chef de la communication de Ryanair. En cause, l'intensité du trafic, les grèves ou les conditions météorologiques, qui ont participé à la détérioration du taux de ponctualité de la compagnie low-cost.

Une justification pointée du doigt par les utilisateurs de Ryanair, qui dénoncent des annulations de dernière minute, compromettant grandement leur voyage. Robin Kiely a présenté les "sincères excuses au petit nombre de clients affectés par ces annulations", ce qui n'a visiblement pas éteint la grogne des clients de Ryanair.