publié le 18/09/2017 à 07:09

Alors que la CGT et FO ont appelé le secteur des transports routiers à la grève à partir du 25 septembre pour mettre la pression sur le gouvernement et exiger le retrait de la réforme du Code du travail, la CFDT, a lancé un appel à la mobilisation pour ce lundi 18 septembre. Pour Fabrice Rambaud, représentant CFDT transports Bretagne, son objectif est, avant tout, de sensibiliser l'opinion.



Aucun blocage n'est prévu, mais des actions de sensibilisation dans toute la France auprès des routiers et des automobilistes. Au programme, distributions de tracts aux carrefours, aux péages, devant les entreprises de transports ou dans les zones industrielles. À Paris, un rassemblement pédestre est prévu à partir de 8 heures, à proximité du ministère du Travail.

"Cette mobilisation est en vue de la mobilisation de la confédération", précise Fabrice Rambaud. Les routiers sont en colère contre "les ordonnances 2 et 3 sur les TPE de moins de 20 salariés, explique-t-il, ce qui va limiter sérieusement les moyens pour un dialogue social de qualité". Et d'ajouter : "Le transport, c'est un secteur qui est plein emploi, on ne trouve plus de chauffeur".



Pourtant, pour la CFDT, pas question d'aller plus loin en s'alliant à la CGT. "Nous n'avons pas l'intention de bloquer le pays, nous avons l'intention des être entendus, détaille Fabrice Rambaud, on veut peser sur les décrets d’application. Ce qui nous intéresse, ce sont les salariés". Et de conclure : "Quand on parle de dialogue social, il faudrait déjà que le gouvernement commence par en avoir [un]".