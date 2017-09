BlaBlaLines, un service de covoiturage pour les petites distances

publié le 14/09/2017 à 06:55

Le covoiturage en France, c'est plutôt pour des longues distances (plus de 300 kilomètres en moyenne). BlaBlaLines s'adresse, elle, à des gens qui font le même trajet tous les jours pour aller travailler, plutôt autour des grandes villes ou a la campagne où les transports en commun sont compliqués. C'est une petite application à télécharger gratuitement sur son téléphone. Vous entrez votre trajet quotidien - soit pour emmener quelqu'un, soit au contraire vous cherchez une voiture -, l'application croise les infos et vous prévient.



BlaBlaLines été testée à Toulouse et Reims avec succès (on a enregistré 5.000 inscrits dans la Ville rose). L'application fonctionne à partir de ce jeudi 14 septembre dans toute l'Île-de-France. À partir du moment où plusieurs personnes feront le même trajet tous les jours, elle va créer des lignes, un peu comme de lignes de bus, avec de arrêts et des points de rencontre précis.

L'intérêt du covoiturage, c'est de partager les frais. Là, le passager paye un forfait de 2 euros pour 30 kilomètres, puis au-delà 10 centimes par kilomètre. L'Agence de l'environnement (ADEME) a calculé qu'un conducteur qui prend un passager cinq fois par semaine peut gagner par an jusqu'à 2.000 euros.



Il existe d'autre applications de covoiturage sur des petites distances, comme Karos, Trajet à la carte ou IDVroom (lancée par la SNCF).