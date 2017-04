publié le 03/04/2017 à 12:34

"Jamais il ne m'a demandé quoi que ce soit", a défendu avec véhémence François Fillon, ce lundi 3 avril à propos de Robert Bourgi. Cet avocat, "un ami très ancien" selon le candidat Les Républicains à la présidentielle, qui lui a fait cadeau de costumes sur mesure provenant du luxueux tailleur parisien Arnys, pour une valeur de près de 12.000 euros. Des présents qu'il a depuis rendus à son généreux bienfaiteur.



"J'ai eu tort d'accepter ces cadeaux", a réitéré François Fillon sur BFMTV. "C'est un monsieur âgé qui n'a plus aucune espèce de responsabilité, je ne me sentais en aucun cas redevable." Le tailleur du cossu VIIe arrondissement parisien ne s'est pas contenté d'habiller l'ancien Premier ministre et a aussi vêtu d'autres personnalités de la Ve République, ce qui n'a pas échappé au député de Paris.

"L'erreur que j'ai sans doute commise, c'est d'aller me faire habiller chez le tailleur de François Mitterrand", a glissé François Fillon. Pour une raison idéologique ? Apparemment non. Plutôt pour une raison de coût. "C'est sans doute ce que j'aurais dû éviter, parce que les costumes y sont chers", a-t-il poursuivi. L'ancien Président socialiste n'est pas la seule personnalité publique à avoir fréquenté la maison de couture de Saint-Germains-des-Prés. Parmi ses illustres clients, Arnys a compté Valery Giscard d'Estaing, Le Corbusier ou plus récemment Pierre Moscovici ou Laurent Fabius.