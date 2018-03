Congrès du FN : les militants favorables à 52% au changement de nom du parti

publié le 10/03/2018 à 18:24

Courte majorité pour soutenir l'un des éléments phares voulu par Marine Le Pen pour refonder son parti. Les militants du Front national se sont prononcés à 52% en faveur d'un changement de nom, selon des précisions apportées ce samedi 10 mars par Sébastien Chenu, porte-parole du Front national, devant le congrès du FN qui se tient à Lille ces 10 et 11 mars.



"Accueillons (ce résultat) tel quel", a commenté Sébastien Chenu devant les congressistes. Ce chiffre est conforme à la "courte majorité" déjà annoncée à quelques journalistes par la présidente du FN Marine Le Pen jeudi 8 mars. Son père Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du parti, avait toutefois mis en doute ce résultat à la veille de l'ouverture du congrès.

Un questionnaire a été envoyé à l'automne aux 51.000 adhérents à jour de cotisation. Les résultats étaient annoncés d'abord pour janvier. Quelque 30.000 adhérents y ont répondu. Le dépouillement n'a pas été validé par huissier.

Une volonté de référendum sur la sortie de l'UE

Les militants sont par ailleurs à 67% favorables à une sortie de l'euro. Toutefois, ils estiment à 73% que la question monétaire ne doit plus être "prioritaire", selon les résultats de ce questionnaire. Ces résultats valident donc la ligne de sa présidente Marine Le Pen. Seuls 22% se disent défavorables à la sortie de l'euro. Les militants sont aussi à 90% favorables à l'organisation d'un référendum "sur l'appartenance de la France à l'Union européenne".



La sortie de l'euro a divisé le parti ces derniers mois. L'ex numéro deux du parti Florian Philippot, qui a claqué la porte du FN en septembre, avait plaidé pendant la campagne présidentielle pour une sortie immédiate de l'euro. Mais après l'échec de mai, la direction du FN a décidé que cette question ne serait plus prioritaire, et passerait après la souveraineté territoriale et économique, car "les Français ne veulent pas d'un big-bang institutionnel" selon Marine Le Pen.

Des votants peu favorables à la peine de mort

Sans surprise, les militants se sont prononcés quasi unanimement - 98% contre 1% - pour réduire l'immigration "à un niveau incompressible", thème fédérateur dans ce parti. Quelque 84% des militants se sont dits opposés aux repas de substitution dans les cantines scolaires.



Ils sont aussi très majoritairement pour un retour de l'uniforme à l'école élémentaire et un service militaire ou civique obligatoire. Sur la peine de mort en revanche, que Marine Le Pen, "à titre personnel", souhaite rétablir, les militants préfèrent, à 70%, qu'elle soit remplacée par une peine de prison à "perpétuité incompressible". Sur l'euthanasie, 51% sont hostiles à son interdiction (36% la soutiennent).